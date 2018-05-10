Франция обеспокоена обстрелом позиций Израиля на Голанских высотах

Франция выражает свою серьезную обеспокоенность в связи с обстрелом израильских позиций на Голанских высотах минувшей ночью. Она напоминает о своей неизменной приверженности безопасности Израиля и осуждает любые попытки по ее подрыву", — говорится в коммюнике.

Французские дипломаты отмечают, что «необходимо, чтобы все стороны проявляли сдержанность, чтобы избежать опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке».

"Именно поэтому, как заявлял президент Республики ( Эммануэль Макрон ), Франция желает, в частности, открыть переговоры с Ираном в более широких рамках, включающих в себя как ядерную активность и ракетную программу, так и решение региональных кризисов", — говорится в заявлении.

В связи с этим, отмечают в ведомстве, необходимо «срочно обсуждать политическое разрешение сирийского кризиса, а также просить Иран воздерживаться от любых военных провокаций и предупреждать соблазн региональной гегемонии».