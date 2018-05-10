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Франция обеспокоена обстрелом позиций Израиля на Голанских высотах
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Франция обеспокоена обстрелом позиций Израиля на Голанских высотах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж выражает серьезную обеспокоенность в связи с обстрелом израильских позиций в районе Голанских высот, говорится в коммюнике, распространенном в четверг МИД Франции.
"Франция выражает свою серьезную обеспокоенность в связи с обстрелом израильских позиций на Голанских высотах минувшей ночью. Она напоминает о своей неизменной приверженности безопасности Израиля и осуждает любые попытки по ее подрыву", — говорится в коммюнике.
Французские дипломаты отмечают, что «необходимо, чтобы все стороны проявляли сдержанность, чтобы избежать опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке».
"Именно поэтому, как заявлял президент Республики (Эммануэль Макрон), Франция желает, в частности, открыть переговоры с Ираном в более широких рамках, включающих в себя как ядерную активность и ракетную программу, так и решение региональных кризисов", — говорится в заявлении.
В связи с этим, отмечают в ведомстве, необходимо «срочно обсуждать политическое разрешение сирийского кризиса, а также просить Иран воздерживаться от любых военных провокаций и предупреждать соблазн региональной гегемонии».
В министерстве отмечают, что переговоры главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и его иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа состоятся на следующей неделе.
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