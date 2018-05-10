Мемориальную доску в честь студентки и сотрудницы МЭИ открыли в Лефортове

В НИУ «МЭИ» 3 мая состоялось открытие мемориальной доски в память студентки и сотрудницы МЭИ Елизаветы Беневской, бойца-добровольца диверсионно-разведывательного отряда. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— О ней, ее подвиге, о непростом пути восстановления имен героев, павших смертью храбрых, рассказали участники торжественных мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что НИУ «МЭИ» расположен по адресу улица Красноказарменная, дом 14. (ео)