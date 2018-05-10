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Мемориальную доску в честь студентки и сотрудницы МЭИ открыли в Лефортове
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Мемориальную доску в честь студентки и сотрудницы МЭИ открыли в Лефортове 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В НИУ «МЭИ» 3 мая состоялось открытие мемориальной доски в память студентки и сотрудницы МЭИ Елизаветы Беневской, бойца-добровольца диверсионно-разведывательного отряда. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— О ней, ее подвиге, о непростом пути восстановления имен героев, павших смертью храбрых, рассказали участники торжественных мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, — отметили в пресс-службе.
Напомним, что НИУ «МЭИ» расположен по адресу улица Красноказарменная, дом 14. (ео)
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