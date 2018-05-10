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В центре социальной адаптации на Дегунинской улице показали фильм «4 дня в мае»
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В центре социальной адаптации на Дегунинской улице показали фильм «4 дня в мае» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Во вторник, 8 мая, в центре социальной (постинтернатной) адаптации на Дегунинской улице показали фильм «4 дня в мае » режиссера Ахима фон Бориса.
— Группу русских солдат отправляют в Северную Германию в конце Второй мировой войны, где они занимают детский дом в непосредственной близости от большой немецкой части. Несмотря на все разногласия, здесь возникает дружба между немецким сиротой и бездетным советским капитаном, — напомнил сюжет представитель учреждения.
Центр социальной (постинтернатной) адаптации находится по адресу Дегунинская ул., 3, корп. 5. (ео)
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