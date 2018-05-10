Московские МФЦ распечатали более 130 тыс. фото ветеранов для шествия «Бессмертного полка»

Сотрудники московских центров госуслуг «Мои документы» распечатали свыше 130 тысяч фотографий ветеранов Великой Отечественной войны для акции «Бессмертный полк» с 2015 года, сообщается на сайте столичного ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг».

Акция «Бессмертный полк» проходит в центрах «Мои документы» с 2015 года. В МФЦ жителям помогают внести информацию на сайт электронной книги памяти «Бессмертный полк — Москва». Этот проект действует в центрах госуслуг в течение всего года, но услуга бывает особо востребована перед Днем Победы.

«В электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва » внесено уже около 200 тысяч анкет ветеранов. Из них более 130 тысяч анкет помогли внести сотрудники центров госуслуг. Более 130 тысяч фотографий ветеранов распечатано в центрах госуслуг для шествия «Бессмертный полк» за все время проведения акции», — говорится в сообщении.

Жители приходят в любой центр госуслуг с фотографиями своих родственников-ветеранов, письмами, наградными листами и другими документами. Сотрудники создают анкету ветерана Великой Отечественной войны на сайте polkmoskva.ru, бережно сканируют все материалы, которые приносят жители, загружают их на страницу анкеты и сразу возвращали все владельцу.

Также сотрудники центров госуслуг предлагают бесплатно отредактировать отсканированную фотографию ветерана, распечатать ее в формате А4 и заламинировать, чтобы житель мог взять ее на шествие «Бессмертного полка».

На сайте добавляется, что в этом году чаще всего за услугой «Бессмертный полк» обращались жители Восточного округа. Самыми неравнодушными к проекту оказались жителя района Раменки — именно они больше всего обращались в «Мои документы» за помощью в создании анкет в электронной книге памяти и печати фотографий к шествию.

Также в преддверии 9 Мая «Мои документы» продолжили традицию прошлых лет: сотрудники центров госуслуг посещали госпитали №1 и №3, чтобы ветераны Великой Отечественной войны смогли поделиться историями о своем военном пути или жизни друга. Сотрудники МФЦ помогли внести всю имеющуюся информацию в электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва». За три года посещения госпиталей сотрудники центров внесли около 250 анкет.

В этом году акция «Бессмертный полк» в Москве поставила рекорд по числу участников — в колоннах «полка» по центральным улицам столицы и Красной площади прошли свыше 1 миллиона человек.