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«Ростелеком» внедрил новую систему управления продажами
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«Ростелеком» внедрил новую систему управления продажами 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС Тендеры).
АИС «Тендеры» предназначена для автоматического мониторинга закупок по определенным параметрам, в том числе, по региону, заказчику, предмету закупки, НМЦ закупки, и переадресации закупокответственным исполнителям в соответствующие департаменты.
Система построена по иерархическом принципу и позволяет настроить распределение закупок по сотрудникам согласно их профессиональным компетенциям. Разграничение доступа к информации обеспечивает четкость тендерных процессов и упрощает контроль всех этапов работы с закупками. Аналитические отчеты помогают оперативно реагировать и повышать эффективность работы системы для контроля участия в закупках.
Система успешно внедрена в корпоративном центре, во всех филиалах и дочерних организациях ПАО «Ростелеком». Сейчас в системе «Тендеры» работают около 3 000 сотрудников компании.
Внедрение системы позволило автоматизировать сбор информации о доходных закупках и распределение их по сотрудникам, что способствовало сокращению затрат на администрирование процессов на 15%. Уменьшилось время на подготовку документации за счет обобщения и структурированного хранения информации о тендерах в одном сервисе, а среднее время реагирования на закупку сократилось с 1,5 дней до 9 часов.
Прозрачная аналитика участия компании в закупках оптимизировала процессы контроля тендерной деятельности руководителями подразделений, участвующих в закупках. АИС «Тендеры» позволяет вести системную работу с закупками и прогнозировать эффективность участия на основе ранее заключенных контрактов и планов закупок. Централизация экспертизы по подготовке документации повысила доступностьинформации о торгах для различных подразделений компании.
«Автоматизированная система «Тендеры» обеспечивает непрерывный мониторинг закупок, соответствующих продуктовой линейке «Ростелекома», и позволяет видеть весь рынок, оценивать долю компании и компаний-конкурентов в любой момент времени. Уточнение семантического ядра и использование лингвистических технологий для поиска закупок позволили компании увидеть ранее скрытые зоны рынка и начать там работать. Использование АИС «Тендеры позволило увеличить количество участий и побед компании в профильных торгах в среднем на 10% и получить дополнительный доход», — комментирует работу системы Валерий
Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».
«Использование АИС Тендеры дает «Ростелекому» дополнительные конкурентные преимущества в различных сегментах рынка. Реализация проекта с «Ростелекомом» подтвердила, что у нас есть компетенции и ресурсы для качественного решения задач любого уровня сложности даже в самые сжатые сроки. Мы готовы продолжить внедрение наших передовых технологий для развития телекоммуникационной отрасли страны. Мы видим большой потенциал в развитии АИС Тендеры и ее интеграции с другими системами «Ростелекома». Это даст высокий синергетический эффект и позволит высвободить большое количество ресурсов компании», — прокомментировал внедрение системы Константин Михайленко, Председатель Совета директоров ГК SELDON.
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