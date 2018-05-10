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SANA: Израиль уничтожил РЛС и оружейный склад в Сирии
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SANA: Израиль уничтожил РЛС и оружейный склад в Сирии 

360tv.ru 10 часов назад
ВВС Израиля разбомбили радиолокационную станцию (РЛС) и склад боеприпасов в Сирии. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Нападение произошло в ночь на 10 мая. О жертвах среди сирийских военных не сообщается.
Сирийским средствам ПВО удалось сбить несколько ракет над провинцией Эль-Кунейтра в 40 километрах от Дамаска. Израильские снаряды также были перехвачены в небе над соседним городом Эль-Баас.
По данным телеканала Al Mayadeen, Израиль осуществил массированную атаку. Удары следовали один за другим со стороны Голанских высот. Четыре истребителя вторглись в ливанское воздушное пространство и выпустили оттуда ракеты по сирийской территории.
Ранее Израиль сообщал о ракетном нападении со стороны иранских сил, дислоцированных на территории Сирии.
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