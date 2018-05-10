SANA: Израиль уничтожил РЛС и оружейный склад в Сирии

ВВС Израиля разбомбили радиолокационную станцию (РЛС) и склад боеприпасов в Сирии . Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Нападение произошло в ночь на 10 мая. О жертвах среди сирийских военных не сообщается.

Сирийским средствам ПВО удалось сбить несколько ракет над провинцией Эль-Кунейтра в 40 километрах от Дамаска . Израильские снаряды также были перехвачены в небе над соседним городом Эль-Баас.

По данным телеканала Al Mayadeen, Израиль осуществил массированную атаку. Удары следовали один за другим со стороны Голанских высот. Четыре истребителя вторглись в ливанское воздушное пространство и выпустили оттуда ракеты по сирийской территории.

Ранее Израиль сообщал о ракетном нападении со стороны иранских сил, дислоцированных на территории Сирии.