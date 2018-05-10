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Опубликовано видео уничтожения «Панциря» израильскими ракетами в Сирии
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Опубликовано видео уничтожения «Панциря» израильскими ракетами в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Израильские ВВС опубликовали видео уничтожения ракетным комплексом Spike NLOS зенитно-ракетной системы «Панцирь С-1» в Сирии.
Видео появилось в четверг в Twitter ВВС Израиля.
Для атаки целей за пределами прямой видимости ракетный комплекс Spike NLOS должен использовать стороннее целеуказание. Информацию о местоположении цели могут передавать разведывательные подразделения, беспилотные летательные аппараты и так далее. Ракета может наводиться на цель самостоятельно — или по командам оператора. Именно в последнем случае используется видеосистема.
Spike NLOS («Тамуз») — универсальная израильская ракета семейства Spike. Разработана в Израиле в начале 1990-х годов. Представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электронно-оптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищенных объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и личного состава противника. Может устанавливаться на воздушных, морских, или сухопутных носителях.
Напомним, в апреле Минобороны заявляло, что при отражении ракетного удара по Сирии зенитно-ракетный комплекс российского производства «Панцирь-С1» ВС Сирии показал почти стопроцентную эффективность.
В ночь на четверг израильские ВВС нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот, в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас. Сирийская система ПВО открыла ответный огонь. По данным Минобороны России, 28 самолетов F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет по военным объектам в Сирии. Также Израиль использовал ракеты Spike NLOS, обломки которых были обнаружены на сирийской территории. Эти ракеты имеют дальность до 25 км и могут использоваться самоходными артиллерийскими установками Pereh.
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