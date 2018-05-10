8 невероятных приложений, которые вы никогда не купите. Дорого

ДорогоМагазин приложений App Store, не смотря на продолжительную стагнацию, все ещё может удивлять. В хорошем и плохом смысле одновременно.

Подготовили для вас подборку приложений, которые радуют крутым функционалом, и расстраивают космической стоимостью.

1. Human Anatomy Atlas 2018

Великолепное приложение, которое позволит детально изучить человеческую анатомию. Представленную в программе подробную 3D-модель человеческого тела можно вращать, приближать и рассматривать нужный фрагмент.

«Атлас» разделён на несколько подразделов (голова, шея, колено, таз, живот и т.д.) и систем (костная, мышечная, сосудистая). Есть отдельные главы, посвящённые микроанатомии (глазное яблоко, язык) и поперечными сечениями.

Также предусмотрена игровая составляющая — викторины с разнообразными вопросами на знания человеческого тела. Например, на иллюстрации ноги необходимо показать «пятую плюсневую кость».

Цена вопроса — почти 2 тысячи рублей. Дорогое, хоть и познавательное развлечение. К сожалению, русского языка приложение не поддерживает.

Скачать в App Store — 1 890 руб.

2. Sky Calendar 2018

Красивый детализированный астрологический календарь с профессиональными комментариями преподавателя Высшей Школы Классической Астрологии Евгения Волоконцева.

Для тех, кто верит в важность положения Луны в знаках Зодиака, новолуния, полнолуния, затмения и так далее.

Выглядит красиво, но стоит неприлично дорого.

Скачать в App Store — 1 790 руб.

3. OrganizEat для рецептов

Думаете, что астрологи обнаглели? Посмотрите на совершенно диковинную книгу рецептов, которую авторы предлагают заполнять самостоятельно. За 1890 рублей!

Приложение уже предлагает определённую удобную структуру с категориями, имеет поиск по ключевым словам, опцию сохранения рецептов с разных сайтов и облачную синхронизацию, чтобы вдруг случайно не потерять базу рецептов вкусных бабушкиных кулинарных секретов.

Скачать в App Store — 1 890 руб.

4. The Embraer 190 Интерактивный подробный курс по изучению семейства самолетов бразильской компании Embraer, которая считается третьей по величине производителем самолётов.

Для тех, кто решил изучить управление самолетами E-Jet или планирует купить небольшой двухмоторный пассажирский самолёт средней дальности. Цена приложения 2890 рублей. Свидетельство пилота не выдают. Даже электронное.

Скачать в App Store — 2 890 руб.

5. SkyGuru Pro Продолжаем тему самолетов, на очереди программа поможет всем людям, страдающим аэрофобией.

Авторы приложения обещают во всех подробностях рассказать информацию о проходящем полете. Например, советы по выбору места в самолете, предупреждения о большинстве зон турбулентности, данные о большинстве звуков, которые могут беспокоить во время полета, и даже скорость и высоту воздушного путешествия. Причем без подключения к Интернету!

Стоимость собственного спокойствия — полторы тысячи рублей. Поможет ли справиться с волнением? Не знаем.

Скачать в App Store — 1 490 руб.

6. Scrivener

Мощный инструмент для настоящего писателя. Подойдёт также для сценаристов и журналистов. В общем, всех тех, кто привык работать с большими объемами текстовой информации.

По сути, это удобный органайзер по хранению различной информации, в том числе аудио и фотоматериалов.

Для Mac программа стоит 3390 рублей, в дополнение к ней для iOS-устройств авторы предлагают докупить мобильную версию за жалкие полторы тысячи рублей.

Скачать в App Store — 1 490 руб.

7. Weather4D Routing & Navigation

Детализированное приложение, объединяющее в себе прогнозы погоды, расчёт маршрутов и навигацию с навигационными картами, опубликованными официальными гидрографическими службами из 17 стран мира.

Программа способна отображать комбинированные данные и предлагает 35 моделей прогнозов погоды и океанографического прогноза.

Weather4D Routing будет полезна морякам, которые ходят на парусных суднах, так как способна спрогнозировать силу ветра и высоту волн для оптимизации комфорта и безопасности плавания.

Покупать стоит только тем, у кого уже есть яхта. Стоимость в 3790 рублей ради подробного «морского» погоды остальным пользователям покажется ненужной дичью.

Скачать в App Store — 3 790 руб.

8. Classic TC with WordPower

Самое дорогое приложение в сегодняшней нашей подборке поможет в общении с аутистами, людьми с синдромом Дауна и другими состояниями, которые влияют на способность человека использовать естественную речь.

Программа включает в себя специальный словарь, позволяющий общаться на интуитивно понятном уровне. Часть фраз, слов и сообщений проговариваются встроенным синтезатором речи.

К сожалению, русский язык приложение не поддерживает. Пообщаться на английском или испанском будет стоить 23 тысячи рублей. Негуманно.

Скачать в App Store — 22 990 руб.

Делитесь в комментариях, есть ли на ваш iPhone данные программы или, быть может, вы пользуетесь иными специфичными дорогими приложениями.