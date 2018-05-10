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Более 50 тысяч новосибирцев посетили акцию «Военная служба по контракту — твой выбор!»
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Более 50 тысяч новосибирцев посетили акцию «Военная служба по контракту — твой выбор!» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для её гостей военнослужащие ЦВО организовали выставку современной военной техники. Также на празднике все желающие смогли ознакомиться с экипировкой войск специального назначения.
В День Победы в Новосибирске прошла акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!», на котором работал мобильный пункт отбора. После проведения предварительных тестов были признаны годными и решили вступить в ряды Российской Армии около 200 новосибирцев.
Мероприятие посетили свыше 50 тысяч человек. Для гостей мероприятия военнослужащие ЦВО организовали выставку современной военной техники. Также на празднике все желающие смогли ознакомиться с перспективным стрелковым оружием и экипировкой войск специального назначения.
Традиционно акция проходила в Первомайском сквере Новосибирска, где также состоялся концерт творческих коллективов и ансамблей региона. Там военнослужащие установили полевую кухню и угостили гостей праздника настоящей солдатской кашей и горячим чаем. Кроме того, прошли спортивные состязания по силовым видам спорта — жиму штанги лежа, армрестлингу и другим.
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