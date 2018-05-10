МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Газпром" из-за планового ремонта газопровода «Голубой поток» в период 15 — 23 мая приостановит поставки в Турцию, сообщили ТАСС в управлении информации российского газового холдинга.
"С 15 по 23 мая 2018 года на объектах газопровода «Голубой поток» будет проводиться комплекс плановых работ, поставки газа по газопроводу в этот период будут приостановлены", — сказали в управлении.
"Газпром" в 2017 году увеличил поставки газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток» до 15,8 млрд куб. м против 13,1 млрд куб. м в 2016 году. В настоящее время на «Голубой поток» приходится более 50% экспорта российского газа на турецкий рынок.
В феврале исполнилось 15 лет с момента ввода в промышленную эксплуатацию газопровода «Голубой поток», который обеспечивает прямые поставки газа из России через Черное море в Турцию. Его мощность составляет 16 млрд куб. м в год. Всего за 15 лет по газовой магистрали обеспечена транспортировка более 158 млрд куб. м газа.