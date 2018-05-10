Во время ЧМ-2018 введут запрет на оборот оружия

Два месяца в этих городах будет запрещен оборот гражданского оружия. Временный запрет введен президентским указом № 202 от 9 мая прошлого года.

Напомним, что понятие «оборот оружия» включает в себя буквально все, что с оружием хоть как-то связано — изготовление, продажу, оформление, ношение, транспортировку, стрельбу. Купить ружье, нарезной карабин, травматический пистолет и любые патроны в указанных регионах будет невозможно. Специализированные магазины, видимо, большинство сотрудников отправят в отпуск.

Придется отменить запланированную охоту любителям всевозможных сафари, коллекционерам и просто околоспортивным стрелкам. Ведь даже если пользоваться оружием нужно будет, скажем, только в Сибири или Африке, вывозить его все равно придется из попавшего «под футбол» города. А это уже — нарушение. То есть, если полицейский увидит ваше ружье в подмосковном Подольске , — все нормально, а если в нескольких километрах ближе к Москве — в Бутово — нарушение.

Если полицейский обнаружит у гражданина огнестрельный ствол, то гарантированно его изымет, несмотря на всю задокументированную законность владения, хранения и ношения. Придется спустя месяц оформлять возврат этой стреляющей единицы. Владельца оружия не спасет даже тот аргумент, что он нес свой ствол на перерегистрацию в подразделение лицензионно-разрешительной работы. Сотрудник полиции вправе заявить: надо это было делать раньше. Если не успел до срока действия президентского указа — регистрируй позже. Правда, придется заплатить штраф за просрочку — пока это примерно 300 рублей за одну единицу оружия.

Скорее всего, таким временным запретом многие владельцы гражданского оружия хоть и будут недовольны, но перетерпят. Другое дело, если запрет превратят в постоянно действующий закон. Корреспонденту «РГ» стало известно, что некоторые законодатели предлагают запретить оборот гражданского оружия во время любых массовых международных мероприятий в России

Разумеется, у сторонников этой идеи сразу же появились оппоненты. Исполнять этот закон, если он появится, будут только законопослушные граждане. Преступники, как ходили с автоматами, пистолетами и взрывчаткой, так и будут ходить. Более того, такой запрет — просто подарок уличным хулиганам и бандитам, ведь они точно будут знать, что их потенциальные жертвы — безоружны. Правда, этот законопроект вряд ли пройдет антикоррупционную экспертизу — уж слишком много соблазнов появится у правоохранителей, которые могут «заметить» у прохожего травмат или охотничье ружье, а могут — и нет.