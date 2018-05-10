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На время ЧМ-2018 в России запретят оборот гражданского оружия
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На время ЧМ-2018 в России запретят оборот гражданского оружия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Два месяца в этих городах будет запрещен оборот гражданского оружия.
Временный запрет на оборот оружия введен президентским указом N 202 от 9 мая прошлого года, который был опубликован в "Российской газете".
Напомним, что понятие «оборот оружия» включает в себя буквально все, что с оружием хоть как-то связано — изготовление, продажу, оформление, ношение, транспортировку, стрельбу. Понятно, что купить ружье, нарезной карабин, травматический пистолет и любые патроны в указанных регионах будет невозможно.
Владельца оружия не спасет даже тот аргумент, что он нес свой ствол на перерегистрацию
Специализированные магазины, видимо, большинство сотрудников отправят в отпуск. Известно, что еще в прошлом году многие оружейные магазины закрылись и даже перепрофилировались.
Придется отменить запланированную охоту любителям всевозможных сафари, коллекционерам и просто околоспортивным стрелкам. Ведь даже если расчехлять ствол доведется, скажем, только в Сибири или Африке, вывозить его все равно придется из попавшего «под футбол» города. А это уже — нарушение. То есть если полицейский увидит ваше ружье в подмосковном Подольске — все нормально, а если ближе к Москве — в Бутово — нарушение.
Если полицейский обнаружит у гражданина огнестрельный ствол, то гарантированно его изымет, несмотря на всю задокументированную законность владения, хранения и ношения. Придется спустя месяц оформлять возврат этой стреляющей единицы.
Владельца оружия не спасет даже тот аргумент, что он нес свой ствол на перерегистрацию в подразделение лицензионно-разрешительной работы. Сотрудник полиции вправе заявить: надо это было делать раньше. Если не успел до срока действия указа — регистрируй позже. Правда, придется заплатить штраф за просрочку — пока это примерно 300 рублей за одну единицу оружия.
Наверное, таким временным запретом многие владельцы гражданского оружия хоть и будут недовольны, но перетерпят. Другое дело, если запрет превратят в постоянно действующий закон. Корреспонденту «РГ» стало известно, что некоторые законодатели предлагают запретить оборот гражданского оружия во время любых массовых международных мероприятий в России — Олимпиад, универсиад, чемпионатов, Евровидения, если его у нас проведут, прочих праздников. Разумеется, у сторонников этой идеи сразу же появились оппоненты. Исполнять этот закон, если он появится, будут только законопослушные граждане. Преступники, тем более террористы, как ходили с автоматами, пистолетами и взрывчаткой, так и будут ходить.
Правда, этот законопроект вряд ли пройдет антикоррупционную экспертизу — уж слишком много соблазнов появится у правоохранителей, которые могут «заметить» у прохожего травматический пистолет или охотничье ружье, а могут — и нет. Наверное, скажет свое слово и оружейное лобби.
Многие собеседники «РГ» в правоохранительных органах считают, что оружейное законодательство надо не ужесточать или упрощать, а совершенстсвовать. С одной стороны, нельзя допускать такой «американской сободы», когда, зайдя в булочную, любой человек по водительскому удостоверению может прикупить в довесок пару пистолетов или автоматов. С другой стороны, владельцев стволов надо более тщательно тестировать у психологов или даже у психиатров.
Справка «РГ»
По статистике МВД в год в России от легального гражданского оружия погибает около полутысячи человек, в том числе в результате суицида и неосторожного обращения с оружием. При этом около 30 тысяч человек гибнут от бытового инструмента — ножей, топоров, багров. Столько же смертей случается на дорогах, примерно 20 тысяч — тонут, 50 тысяч пропадают без вести. А не менее 100 тысяч человек умирают от наркотиков.
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