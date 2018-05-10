В ВДВ стартует кинологический конкурс «Верный друг» 

Самый сложный его этап пройдет на полигоне Завеличье (Псковская область) с 14 по 18 мая, где кинологи со своими четвероногими питомцами будут искать вооруженных нарушителей, проводить их задержание, обезоруживать и конвоировать в назначенное место.
Служебные собаки, специально обученные для работы в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), пройдут испытания кинологическим конкурсом «Верный друг», который пройдет в Псковской области.
Для участия в нем прибудут кинологи-десантники вместе со своими четвероногими питомцами из Подмосковья, Омска, Ульяновска, Пскова –— победители предварительных отборочных этапов конкурса.
Каждая команда, принимающая участие в конкурсе, выставит на состязания по четыре овчарки. Всего на старт выйдут более 20 служебных собак.
Самый сложный этап конкурса пройдет на полигоне Завеличье (Псковская область) с 14 по 18 мая, где кинологи со своими умными помощниками будут искать вооруженных нарушителей, проводить их задержание, обезоруживать и конвоировать в назначенное место.
Строгим жюри будет оцениваться общее послушание собаки, четкость выполнения ими команд вожатого, выдрессированность.
Победитель конкурса представит «крылатую пехоту» на всеармейском финале военных кинологов, который пройдет в июне-июле на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ.