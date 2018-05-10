И.о. главы управы района Ольга Шмелева проведет встречу с жителями района

Исполняющая обязанности главы управы Ольга Шмелева проведет встречу с жителями Братеева в среду, 16 мая. На этот раз собрание пройдет на территории школы №998 по адресу: улица Борисовские пруды, дом 36, корпус 2.

В ближайшую среду на встрече с Ольгой Шмелевой поднимут вопрос, касающийся досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы с населением в летний период. Кроме того, собравшимся расскажут о состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг, расположенных на территории района. Жители района традиционно смогут задать интересующие вопросы Ольге Шмелевой.

Напомним, во время апрельской встречи обсуждались вопросы проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, а также грядущие работы по благоустройству территории вдоль улиц Борисовские пруды, Паромная, Алма-Атинская и Братеевская. Подробнее о минувшей встрече читайте в материале нашей газеты.