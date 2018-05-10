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Тюменцы выразили администрации протест против сокращения зеленых зон в черте города
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Тюменцы выразили администрации протест против сокращения зеленых зон в черте города 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возмущение в связи с предложениями по изменению правил, предусматривающих сокращение озелененных территорий, выразили сегодня активные жители Тюмени. Одним из поводов выступить на публичных слушаниях для неравнодушных граждан стала недавняя вырубка 360 деревьев в районе улиц Республики и Пермякова (недалеко от автовокзала). Несмотря на то, что вырубка была санкционирована, это вызвало широкий общественный резонанс и возмущение жителей, экологов и общественников. Напомним, на месте деревьев планируется построить универсальный рынок, разрешение выдал областной департамент имущественных отношений. Тюменцы считают, что в условиях сокращения общего объема зеленых насаждений вопрос об уничтожении такого количества деревьев в оживленном районе нужно было обсудить с населением.
Впрочем, обсудить именно этот вопрос участникам публичных слушаний не позволил регламент — замглавы администрации города Тюмени Руслан Кухарук, который вел слушания, призвал выступать исключительно в рамках повестки. Поэтому по теме уничтоженного сквера граждане ограничились несколькими репликами и заранее заготовленным транспарантом.
В то же время по повестке жители также внесли свои предложения против перевода земель из категории озелененных территорий в другие виды разрешенного использования. Кроме того, по мнению ряда выступавших, некоторые предложения в правила землепользования и застройки противоречат водному и лесному кодексу.
По поводу снесенного сквера возле автовокзала инициативная группа, пришедшая на слушания с транспарантом, призвала всех желающих принять участие в сходе граждан 20 мая в сквере в районе завода медоборудования.
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