Информация для субъектов обращения лекарственных препаратов!

Информируем субъекты обращения лекарственных препаратов (медицинских и фармацевтических организаций государственной и негосударственной формы собственности) о проводимом проекте «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и некачественных препаратов» и о необходимости в кратчайшие сроки зарегистрироваться в «личном кабинете» в «Системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» на сайте ФНС России в электронном сервисе «Маркировка товаров» (http://mdlp.markirovka.nalog.ru) и проверке наличия адресов осуществления деятельности на сайте Федеральной информационной адресной системы (http://fias.nalog.ru).