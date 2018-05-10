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Информация для субъектов обращения лекарственных препаратов!
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Информация для субъектов обращения лекарственных препаратов! 

Управа района Куркино 1 час назад
Информируем субъекты обращения лекарственных препаратов (медицинских и фармацевтических организаций государственной и негосударственной формы собственности) о проводимом проекте «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и некачественных препаратов» и о необходимости в кратчайшие сроки зарегистрироваться в «личном кабинете» в «Системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» на сайте ФНС России в электронном сервисе «Маркировка товаров» (http://mdlp.markirovka.nalog.ru) и проверке наличия адресов осуществления деятельности на сайте Федеральной информационной адресной системы (http://fias.nalog.ru).
Информация о проводимом эксперименте по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения размещена на официальном сайте Росздравнадзора в разделе «Система маркировки лекарственных препаратов (пилотный проект)» (http://roszdravnadzor.ru/marking) и официальном сайте ФНС России в разделе «Маркировка товаров» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med), там же имеются методические рекомендации по активации «личного кабинета» в Системе.
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