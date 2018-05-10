В Тобольске нашли вариант строительства моста через Иртыш

В администрации Тобольска сейчас идет обсуждение идеи строительства понтонного моста через Иртыш. Ранее предлагавшийся вариант строительства капитального автомобильного моста признан «неподъемным» из-за его дорогивизны. При этом действующая сейчас паромная переправа обходится городу очень дорого, а ее эффективность далека от современных требований.

«Капитальный мост — это 4 миллиарда рублей, денег на него просто нет, а дорога на левый берег очень нужна. Поэтому идея строительства понтонного моста активно обсуждается» — сообщил источник в мэрии.

Расчетный срок службы такого моста составляет 10 лет. Потом такие мосты обычно заменяют капитальными.

Отметим, что на левом берегу, где проживает 2 тысячи человек, расположено несколько крупных населенных пунктов Тобольского района и масса неосвоенных ресурсов: земля, лес, дикоросы. Освоение этих территорий затруднено транспортными проблемами.

Фото: Вадим Калина