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В Тобольске нашли вариант строительства моста через Иртыш
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В Тобольске нашли вариант строительства моста через Иртыш 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В администрации Тобольска сейчас идет обсуждение идеи строительства понтонного моста через Иртыш. Ранее предлагавшийся вариант строительства капитального автомобильного моста признан «неподъемным» из-за его дорогивизны. При этом действующая сейчас паромная переправа обходится городу очень дорого, а ее эффективность далека от современных требований.
«Капитальный мост — это 4 миллиарда рублей, денег на него просто нет, а дорога на левый берег очень нужна. Поэтому идея строительства понтонного моста активно обсуждается» — сообщил источник в мэрии.
Расчетный срок службы такого моста составляет 10 лет. Потом такие мосты обычно заменяют капитальными.
Отметим, что на левом берегу, где проживает 2 тысячи человек, расположено несколько крупных населенных пунктов Тобольского района и масса неосвоенных ресурсов: земля, лес, дикоросы. Освоение этих территорий затруднено транспортными проблемами.
Фото: Вадим Калина
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