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Белых выступил с последним словом и поздравил всех с праздником
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Белых выступил с последним словом и поздравил всех с праздником 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший губернатор Кировской области Никита Белвх выступил в суде с последним словом. Вначале он поздравил всех с прошедшим Днем Победы, заявив, что праздник символизирует для него «неизбежную победу над злом и гнустностью».
Белых заявил, что готов «поклясться на чем угодно», чтобы докаать свою невиновность. Также он пояснил, что ему предлагали покаяться, чтобы заслужть снисхождения, но он отказался. «Я прошу суд признать меня невиновным и оправдать», — сказал он в финале своего выступления, пишет «Коммерсант».
«ФедералПресс» напоминает, что 24 июня 2017 года в Москве был задержан губернатор Кировской области Никита Белых, по версии следствия, при получении второй части взятки, общий размер которой составил 400 тысяч евро (24,1 млн рублей). Предполагается, что этой суммой оплачивались общее покровительство и действия чиновника в пользу контролируемых взяткодателем АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
После задержания подозреваемого поместили на 19 месяцев в СИЗО. В июле глава государства подписал указ о досрочном сложении полномочий обвиняемого в связи с утратой доверия.
Жена экс-губернатора Екатерина Белых заявила, что ее супруг не требовал никаких взяток. «Под эгидой борьбы с коррупцией вам подкинули жертву, на которой можно оторваться обозленным, нищим, беспомощным людям, топорно и тупо, даже не заморачиваясь», — написала она в соцсети.
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