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В Китае полицейские хранят улики на блокчейне
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В Китае полицейские хранят улики на блокчейне 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Блокчейн, в руках китайских полицейских, превратился в инструмент для хранения улик, доказательств и прочей профессиональной информации.
Особенности блокчейн привлекли полицию Китая. Среди аргументов, которые стали основополагающими выбора, были названы: невозможность фальсификации, эффективная система обработки и надежность хранения. В данный момент ведется активная работа по составлению наиболее эффективного способа применения блокчейн в качестве инструмента для хранения улик, доказательств и прочих данных, которые стражи порядка используют в своей работе.
Дополнительным преимуществом применения блокчейн для работы правоохранительных органов было названо предотвращение несанкционированного доступа. В случае централизованной системы, данные могут с легкостью быть перехвачены злоумышленниками, что ставит под угрозу успех ведения каждого отдельного дела. В случае с децентрализованными технологиями, вся информация получает необходимый уровень защиты.
Ранее мы писали о популярности блокчейн-технологий в банковской сфере Китая. Узнать подробности вы сможете из нашего материала.
текст: Евгения Лиходей, фото: Shutterstock
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