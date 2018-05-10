В Китае полицейские хранят улики на блокчейне

Блокчейн, в руках китайских полицейских, превратился в инструмент для хранения улик, доказательств и прочей профессиональной информации.

Особенности блокчейн привлекли полицию Китая . Среди аргументов, которые стали основополагающими выбора, были названы: невозможность фальсификации, эффективная система обработки и надежность хранения. В данный момент ведется активная работа по составлению наиболее эффективного способа применения блокчейн в качестве инструмента для хранения улик, доказательств и прочих данных, которые стражи порядка используют в своей работе.

Дополнительным преимуществом применения блокчейн для работы правоохранительных органов было названо предотвращение несанкционированного доступа. В случае централизованной системы, данные могут с легкостью быть перехвачены злоумышленниками, что ставит под угрозу успех ведения каждого отдельного дела. В случае с децентрализованными технологиями, вся информация получает необходимый уровень защиты.

Ранее мы писали о популярности блокчейн-технологий в банковской сфере Китая. Узнать подробности вы сможете из нашего материала.

текст: Евгения Лиходей, фото: Shutterstock