Стартовало публичное ICO платформы MoneyRebel

ЛЮБЛЯНА, Словения , May 10, 2018/PRNewswire/ — Компания MoneyRebel, финансово-технологический стартап, работающий над созданием комплексной финансовой платформы и цифровой рыночной площадки для консультантов по вопросам блокчейна, успешно инициировала публичное ICO. Цель стартапа — привлечь финансовую поддержку в размере $28 млн В случае, если компании удастся преуспеть в привлечении части этой суммы — $18 млн, необходимых для разработки продукта, — эксперты компании, вооружившись технологиями искусственного интеллекта, планируют совершить настоящую революцию в сфере финансового консалтинга.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/689272/MoneyRebel_Logo.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/689273/MoneyRebel_Platform.jpg)

MoneyRebel борется против закостенелых правил финансовой отрасли и раздутых расходов на банковские услуги. Оставаясь верной своему кредо и находясь в постоянном поиске финансирования для своей революционной финансовой платформы, компания изменила курс с сотрудничества с развитыми финансовыми учреждениями на привлечение капитала посредством ICO (первичного предложения монет).

Публичное ICO MoneyRebel стартовало 10 мая 2018 года и продлится до 15 мая 2018, однако может завершиться и раньше запланированного срока в случае досрочного достижения максимальной суммы собранных средств.

От поддержки спонсоров в ходе ICO зависит весь процесс развития MoneyRebel Platform. В случае, если компании удастся привлечь $18 млн, необходимые для разработки продукта, в конце 2019 года широкой публике будет представлена самые современная финансовая платформа для планирования расходов и управления инвестициями с сервисами персональных финансовых консультантов, технологиями искусственного интеллектами и банковскими услугами, а также бесплатными базовыми банковскими опциями и бесплатной дебетовой смарт-картой, позволяющей осуществлять расчеты в криптовалюты. Финансовые консультанты будут работать в блокчейне. В долгосрочной перспективе только самые инвестиции и консультанты с самым высоким пользовательским рейтингом окажутся стабильными.

Консультанты уже присоединяются в платформе MoneyRebel, дабы принимать активное участие на рынке. Основатель CoinWisely Джакопо Проетти (Jacopo Proietti) так прокомментировал свое решение участвовать в начинании стартапа: «Наша компания-консультант по вопросам криптовалют присоединится к платформе MoneyRebel, поскольку эта площадка обеспечивает гораздо более высокий уровень доверия в криптовалютной экосистеме».

Митя Везовишек (Mitja Vezovišek), главный исполнительный директор MoneyRebel, подтверждает: «Финансовая отрасль переживает переломный момент. Возможности дигитализации и автоматизации позволили нам собрать команду потрясающих финансовых консультантов: управляющих частными активами, специалистов по финансовому планированию и страхованию, финансовыми коучами, экспертов по вопросам налогообложения и даже юристов и других консультантов в области финансов, помогающих людям надлежащим образом управлять своими денежными средствами. А неуклонное приближение эпохи блокчейновых технологий позволяет нам избавиться от любых сомнений относительно личностей, послужных списков и качества этих консультантов».

О компании MoneyRebel

Компания MoneyRebel с головным офисом является разработчиком одноименной комплексной финансовой платформы и рыночной площадки для консультантов в блокчейне, объединяющей финансовых экспертов и новичков в мире криптовалют.

Для получения дополнительной информации: https://moneyrebel.io/

Техническая документация: https://moneyrebel.io/Whitepaper_2018.pdf Краткая техническая информация: https://moneyrebel.io/MR_LightPaper.pdf Telegram: https://t.me/moneyrebel

Facebook: https://www.facebook.com/moneyrebel/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/moneyrebel

Twitter: https://twitter.com/moneyrebelteam

Reddit: https://www.reddit.com/r/moneyrebel/

Source: MoneyRebel

Контактная информация: Наташа Жапель (Nataša Japelj), Email: natasa.japelj@moneyrebel.com Phone: +38640937030