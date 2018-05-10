Эксперт: Медицинская польза плодов черемухи — это не миф

Для многих жителей средней полосы России черемуха — это не только красиво цветущее, душистое дерево с вкусными ягодами, но и природный метеоролог. Зацвела черемуха — жди холодов. «ВМ» пообщалась с экспертом и выяснила, есть ли связь между цветением черемухи и похолоданием.

Совпадение или закономерность

В приметы можно верить или не верить, но факт остается фактом: очень часто цветение черемухи приходится на майское похолодание. Тем не менее, эксперты уверяют — это скорее совпадение, чем закономерность.

— Есть такая народная примета, которая, кстати говоря, чаще сбывается, чем не сбывается. Лично я не думаю, что цветение черемухи связано с тем, что дерево любит холода, — отметил руководитель Московской школы ухода за деревьями «Зеленый лес» Сергей Пальчиков . — Зацветание происходит согласно вегетационному графику, и периодически бывает, что в это время происходит похолодание. Пальчиков подчеркнул, что зачастую черемуха цветет при теплой погоде. Видимо, люди просто не обращают внимания на белые цветы. Тепло же на улице. А когда резко становится холодно, все тут же вспоминают про народные приметы.

Красивая, душистая…

Черемуху в столице часто сажали в советское время.

— Во-первых, это условно неприхотливая порода, которая достаточно пластично чувствует себя в городских условиях. Во-вторых, она красиво цветет, запах очень хороший, ну и ягодки покушать полезно, — пояснил Сергей Пальчиков.

… и полезная

Медицинская польза плодов черемухи — это как раз не миф. Маленькие черные ягоды помогают при проблемах с пищеварительной системой, черемуха широко используется в различных травяных сборах. Кроме того, из свежих цветков получают черемуховую воду, которая применяется при лечении глаз. В народной медицине листья черемухи применяют для лечения туберкулеза, бронхита и просто как средство от кашля. Отвар коры принимают при болях глаз и радикулите.

Приметы и наблюдения

Помимо приметы, связанной с похолоданием, существуют и другие. К примеру, считается, что время цветения черемухи — лучшее для посева пшеницы, картофеля и просо. Если цветов на дереве особенно много, а почки лопаются — жди холодов.

По количеству ягод черемухи крестьяне раньше предсказывали урожай ржи: много плодов — рожь уродится. Рыболовы издавна считали, что в период цветения черемухи лучше всего клюют лещ и щука. Есть и суеверия, связанные с черемухой. Вырастет она из-под фундамента дома — значит, в семейной жизни все будет негладко. Некоторые жители русских деревень и вовсе считали, что корни, проросшие под избу, навлекают смерть, поэтому их старались как можно быстрее обрубать.

СПРАВКА

В большинстве своем в столице растет черемуха обыкновенная (черемуха кистевая). Если дать ей волю, она может вымахать до 17 метров. Растение хорошо переносит зимние холода, летом же любит тень и влагу. Это самый распространенный вид черемухи, растет она от Европы до Дальнего Востока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: Весенние заморозки опасны для цветущих растений

Тысячи деревьев и десятки кустарников украсят городские улицы

Екатерининский парк обзавелся аллеей долголетия