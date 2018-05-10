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Сирень нескольких сортов посадили ко Дню Победы около префектуры СВАО
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Сирень нескольких сортов посадили ко Дню Победы около префектуры СВАО 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Акция «Сирень Победы» накануне святого для россиян праздника проходила в Москве. Несколько саженцев сирени высадили и на аллее возле префектуры СВАО, причем участие в озеленительных работах приняли ветераны Великой Отечественной войны, а также префект СВАО Валерий Виноградов и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
— Самым ярким, лиловым, почти красным станет куст сорта «Великая Победа», — рассказал директор Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН кандидат биологических наук Владимир Упелниек. — Также в честь праздника были высажены сорта «Надежда», «Изобилие», «Мулатка», «Лебедушка», «Суворовец».
Напомним, акция «Сирень Победы» проводится в столице третий год подряд. В этом есть особый смысл: именно цветущая в начале мая сирень в далеком 1945-м встречала возвращающихся с фронта бойцов. (иб)
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