Сирень нескольких сортов посадили ко Дню Победы около префектуры СВАО

Алексей Шапошников. Акция «Сирень Победы» накануне святого для россиян праздника проходила в Москве . Несколько саженцев сирени высадили и на аллее возле префектуры СВАО, причем участие в озеленительных работах приняли ветераны Великой Отечественной войны, а также префект СВАО Валерий Виноградов и спикер Мосгордумы

— Самым ярким, лиловым, почти красным станет куст сорта «Великая Победа», — рассказал директор Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН кандидат биологических наук Владимир Упелниек. — Также в честь праздника были высажены сорта «Надежда», «Изобилие», «Мулатка», «Лебедушка», «Суворовец».

Напомним, акция «Сирень Победы» проводится в столице третий год подряд. В этом есть особый смысл: именно цветущая в начале мая сирень в далеком 1945-м встречала возвращающихся с фронта бойцов. (иб)