Лазерная, фото— или электроэпиляция: какой метод эффективнее?

Фотоэпиляция

Этот метод удаления волос основан на воздействии интенсивной световой вспышки на пигмент волоса. Свет, попадая на кожный покров, поглощается меланином, волос нагревается до температуры 70-80°C — и это приводит к гибели фолликула и остановке роста волос на длительный срок или даже навсегда. Эффект фотоэпиляции достигается в том случае, если волос содержит много пигмента, а кожа светлая, тогда «мишень» лучше видно.

Преимущества фотоэпиляции:

Процедура проходит быстро, комфортно и безболезненно.

Световые лучи охватывают довольно большой объем площади волосяного покрова, это позволит быстрее удалить волосы на ногах, бедрах.

Кроме того, фотоэпиляция абсолютно безопасна, ее можно проводить даже дома, экономя свое время.

Минусы этого метода говорят о том, что он подойдет не всем:

Фотоэпиляция не удаляет светлые и очень тонкие волосы, так как они содержат мало пигмента, а темная кожа будет блокировать проникновение световых лучей.

Результат виден не сразу, так как после процедуры волосы отпадают в течение двух недель, поэтому сразу надеть бикини не получится.

Кроме того, потребуется сделать как минимум три-четыре (иногда больше) процедуры, чтобы добиться желаемого результата, так как за один раз возможно убрать от 10% до 30% волос.

Лазерная эпиляция

Принцип лазерной эпиляции похож на фотоэпиляцию: это воздействие световой энергии на пигмент меланин, который содержится в фолликуле волоса. Отличие в том, что лазер имеет единую длину волны и более мощный луч, он не рассеивается так, как световые лучи при фотоэпиляции, а направляется прямо на стержень волоса, поэтому даже при минимальном количестве меланина в волосе получается его разрушить.

Преимущества лазерной эпиляции:

Лазер эффективно удаляет не только темные волосы, но и светлые, даже на темной (смуглой) коже.

Лазер намного лучше справится с нежелательными волосками на лице, он точечно воздействует на тоненькие волоски.

Лазер безопасный, воздействует только на пигмент, кожу не травмирует, никаких следов (рубцов, шрамов) не остается.

Минусы этого метода показывают, что он подойдет не всем:

Лазер (как и фотоэпиляция) не удаляет волосы, которые совсем не содержат меланина (седые, светлые, пушковые).

Процедура чувствительнее, чем фотоэпиляция, но менее болезненна, чем электроэпиляция.

Так же, как и с фотоэпиляцией, результат будет виден не сразу. Волосы отпадают постепенно, в течение двух недель, и понадобится пройти не меньше трех-четырех процедур, чтобы достичь результата.

За один раз лазер обрабатывает небольшой участок волосяного покрова, поэтому количество процедур может понадобиться больше, чем в фото— или электроэпиляции.

Мнение эксперта

— Фотоэпиляция и лазерная эпиляция сегодня пользуются спросом как у женщин, так и у мужчин, эти методы менее болезненные и позволяют удалить волосы не только на теле, но и на лице (нежелательная лишняя щетина на щеках, шее, усики над верхней губой).

При выборе клиники лучше заранее уточнить, каким аппаратом там пользуются. Для фотоэпиляции важна длина световых волн, для разных областей волосяного покрова она варьируется, самый высокий показатель — 1200 нм.

Если будете делать лазерную эпиляцию, уточните, какой лазер установлен: например, рубиновый эффективен на темных волосах, александритовый в пять раз мощнее, но тоже неэффективен для светлых волос. Наиболее современные лазеры — диодный и неодимовый, их можно настроить под тип кожи и цвет волос (длина их волн 810–1064 нм).

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Электроэпиляция

Этот метод основан на удалении волос с помощью небольших разрядов тока, направленных прямо в волосяную луковицу. Электрический заряд создает настолько высокую температуру, что фолликул волоса просто расплавляется.

Преимущества электроэпиляции:

Удаление волос любой толщины и цвета (в том числе седых, рыжих, светлых), главное, чтобы их было видно, а цвет кожи вообще не имеет значения.

После процедуры фолликул волоса не подлежит восстановлению ни при каких обстоятельствах.

Результат виден сразу, не нужно ждать, когда волос отрастет и отпадет, он удаляется непосредственно в момент проведения процедуры.

Минусы электроэпиляции настораживают, поэтому ее выбирают немногие:

Процедура по сравнению с предыдущими очень болезненная.

Требуется длительный реабилитационный период: в течение нескольких недель нельзя посещать сауну, баню, тренажерный зал и бассейн, в течение двух-трех недель не загорать и не наносить косметические средства, в том числе автозагары, необходимо обрабатывать кожу каждый день в течение всего периода заживления (как минимум две недели).

Если кожа чувствительна и предрасположена к медленной регенерации тканей, то этот метод не подойдет — есть риск возникновения рубцов и шрамов.

Мнение эксперта

— Электроэпиляция — это единственный официально признанный метод удаления волос навсегда. Процедура эффективна абсолютно для любого типа волос.

Важно найти квалифицированного мастера, который обязательно должен иметь медицинское образование, чтобы должным образом обрабатывать инструменты и кожу, правильно вводить иглу в волосяную луковицу, а при необходимости и поставить обезболивающий укол. Также уточните, есть ли у него сертификат о прохождении обучения на аппарате, которым проводится эпиляция, так как при вводе иглы нужно уметь контролировать подачу тока, чтобы избежать появления ожогов.

Чтобы процедура была менее чувствительной, можно предварительно нанести обезболивающий крем. И обязательно соблюдайте правила обработки кожи после процедуры, тогда она быстро заживет и никаких следов не останется..

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