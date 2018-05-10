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УФАС проверит пугающую рекламу в челябинских лифтах
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УФАС проверит пугающую рекламу в челябинских лифтах 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу, размещенную в лифтах домов.
«Фильтр не спасет от онкологии» — предупреждают плакаты с изображением девушки со сливным отверстием во рту. Такие картинки появились в лифтах домов микрорайона «Парковый».
Жители считают, что их заказала одна из компаний по производству и продаже бутилированной воды. Не желая ежедневно видеть перед собой «страшилку», жители обратились в УФАС.
«Ход компании, заказавшей этот креатив, честно говоря, скотский и напоминает почерк небезызвестной фирмы, которая занимается продажей воды в бутылках. Типа: сначала запугаем онкологией, чтобы люди не пользовались бытовыми фильтрами, а потом впарим свои услуги. «Гении», что сказать, — пожаловалась жительница микрорайона в топике «Парковый Челябинск». — Компания, разместившая эту дрянь, тоже хороша. Мало того, что они непонятно кому платят за использование лифта в коммерческих целях, так еще и публикуют там какие-то страшилки».
В официальном ответе антимонопольной службы говорится, что заявление принято к рассмотрению. Заказчика устанавливают, и в случае, если нарушения законодательства будут выявлены, и его, и рекламщиков привлекут к ответственности.
Ответ будет известен после 17 июня.
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