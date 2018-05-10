УФАС проверит пугающую рекламу в челябинских лифтах

«Фильтр не спасет от онкологии» — предупреждают плакаты с изображением девушки со сливным отверстием во рту. Такие картинки появились в лифтах домов микрорайона «Парковый».

Жители считают, что их заказала одна из компаний по производству и продаже бутилированной воды. Не желая ежедневно видеть перед собой «страшилку», жители обратились в УФАС.

«Ход компании, заказавшей этот креатив, честно говоря, скотский и напоминает почерк небезызвестной фирмы, которая занимается продажей воды в бутылках. Типа: сначала запугаем онкологией, чтобы люди не пользовались бытовыми фильтрами, а потом впарим свои услуги. «Гении», что сказать, — пожаловалась жительница микрорайона в топике «Парковый Челябинск». — Компания, разместившая эту дрянь, тоже хороша. Мало того, что они непонятно кому платят за использование лифта в коммерческих целях, так еще и публикуют там какие-то страшилки».

В официальном ответе антимонопольной службы говорится, что заявление принято к рассмотрению. Заказчика устанавливают, и в случае, если нарушения законодательства будут выявлены, и его, и рекламщиков привлекут к ответственности.

Ответ будет известен после 17 июня.