Как выглядит новый парк в Грозном, который проектировали авторы реконструкции Таймс-сквер

На территории парка имени Хусейна Бен Талала практически завершились основные работы по благоустройству.

Фото: КБ Стрелка

Чтобы не нарушать привычки горожан, архитекторы создали пешеходную сеть на основе «народных троп». В рамках благоустройства территории рабочие высадили более пятисот деревьев и кустарников и установили новое освещение. Помимо зон отдыха, детских и спортивных площадок, в парке появились искусственный водоем и амфитеатр для мероприятий.

Проект был разработан в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Минстроя России , ДОМ. РФ и КБ Стрелка. Авторами стали специалисты норвежского архитектурного бюро Snøhetta, которое занималось реконструкцией Таймс-сквер в Нью-Йорке . По замыслу специалистов КБ Стрелка, выступавших в роли консультантов, новая зона в Грозном должна стать «образцово-показательным районным парком, который действительно задаст новый тон развитию если не всего города, то Октябрьского района».