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Как выглядит новый парк в Грозном, который проектировали авторы реконструкции Таймс-сквер
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Как выглядит новый парк в Грозном, который проектировали авторы реконструкции Таймс-сквер 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
На территории парка имени Хусейна Бен Талала практически завершились основные работы по благоустройству.
Фото: КБ Стрелка
Чтобы не нарушать привычки горожан, архитекторы создали пешеходную сеть на основе «народных троп». В рамках благоустройства территории рабочие высадили более пятисот деревьев и кустарников и установили новое освещение. Помимо зон отдыха, детских и спортивных площадок, в парке появились искусственный водоем и амфитеатр для мероприятий.
Проект был разработан в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Минстроя России, ДОМ. РФ и КБ Стрелка. Авторами стали специалисты норвежского архитектурного бюро Snøhetta, которое занималось реконструкцией Таймс-сквер в Нью-Йорке. По замыслу специалистов КБ Стрелка, выступавших в роли консультантов, новая зона в Грозном должна стать «образцово-показательным районным парком, который действительно задаст новый тон развитию если не всего города, то Октябрьского района».
Долгое время парк, носивший ранее имя Павла Мусорова, был проходной зоной: вся инфраструктура, кроме небольшой спортивной площадки и старых дорожек, была разрушена. В 2011 году территорию переименовали в честь короля Иордании (с 1952 по 1999 годы) Хусейна бен Талала.
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