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Онищенко прокомментировал возможный запрет пикников с жаркой шашлыков в городах ЧМ-2018
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Онищенко прокомментировал возможный запрет пикников с жаркой шашлыков в городах ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал возможный запрет пикников с жаркой шашлыков в городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
По словам депутата, такая мера необходима, прежде всего, для предупреждения пожароопасных ситуаций, которые нередко провоцируют отдыхающие, особенно после употребления алкоголя.
«Когда человек теряет над собой контроль, тогда возникает пожар. С этой точки зрения принимались решения о запрете», — отметил Онищенко.
Он также сказал, что разведение костров в местах, не оборудованных для пикников, опасно не только для окружающей среды, но и для здоровья людей, поскольку нет специальных приспособлений, чтобы помыть руки, продукты, организовать стол.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа напомнили о запрете разводить костры и жарить шашлыки в лесу.
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