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Онищенко: Любителям пикников на время ЧМ-2018 надо воздержаться от выпивки
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Онищенко: Любителям пикников на время ЧМ-2018 надо воздержаться от выпивки 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пикники с жаркой шашлыков на мангале планируют запретить на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. Запрет будет распространяться на города, где с 14 июня по 15 июля пройдут матчи мундиаля, пишут «Известия». Рекомендации местным властям разработала правительственная комиссия по ликвидации ЧС, документ уже подписал глава МЧС Владимир Пучков.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что запрет необходим, в первую очередь, для предупреждения пожароопасных ситуаций, которые нередко провоцируют отдыхающие, особенно после употребления спиртных напитков.
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«После того, как товарищи заканчивают ритуал чревоугодничества, к сожалению, этот ритуал сопровождается поклонением еще и древнегреческому богу Бахусу. Когда человек теряет над собой контроль, тогда возникает пожар. С этой точки зрения принимались решения о запрете», — рассказал парламентарий.
По словам Онищенко, разведение костров в необорудованных для пикника местах опасно не только для окружающей среды, но и для здоровья людей — нет специальных приспособлений, чтобы помыть руки, продукты, организовать стол.
«Сегодня в Москве, где организуются места для семейного группового отдыха, оборудуются площадки с точки зрения пожарной безопасности, наличия возможности не на траве валяться, а присесть и провести окончательную подготовку сырья для жарки. Если же делать это не в специально оборудованных местах, там, конечно, проблемы возникают», — отметил он.
В случае осложнения лесопожарной обстановки россиянам могут запретить и посещение лесов. Отметим, что штрафы для нарушителей запрета составят от 2-х до 500 тысяч рублей, сообщает «Свободная пресса».
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