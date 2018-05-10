Онищенко: Любителям пикников на время ЧМ-2018 надо воздержаться от выпивки

Владимир Пучков. Пикники с жаркой шашлыков на мангале планируют запретить на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. Запрет будет распространяться на города, где с 14 июня по 15 июля пройдут матчи мундиаля, пишут «Известия» . Рекомендации местным властям разработала правительственная комиссия по ликвидации ЧС, документ уже подписал глава МЧС

Бывший главный санитарный врач России , первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что запрет необходим, в первую очередь, для предупреждения пожароопасных ситуаций, которые нередко провоцируют отдыхающие, особенно после употребления спиртных напитков.

Чечне рассказали о пристрастиях Кадырова в шашлыке

«После того, как товарищи заканчивают ритуал чревоугодничества, к сожалению, этот ритуал сопровождается поклонением еще и древнегреческому богу Бахусу. Когда человек теряет над собой контроль, тогда возникает пожар. С этой точки зрения принимались решения о запрете», — рассказал парламентарий.

По словам Онищенко, разведение костров в необорудованных для пикника местах опасно не только для окружающей среды, но и для здоровья людей — нет специальных приспособлений, чтобы помыть руки, продукты, организовать стол.

«Сегодня в Москве , где организуются места для семейного группового отдыха, оборудуются площадки с точки зрения пожарной безопасности, наличия возможности не на траве валяться, а присесть и провести окончательную подготовку сырья для жарки. Если же делать это не в специально оборудованных местах, там, конечно, проблемы возникают», — отметил он.

В случае осложнения лесопожарной обстановки россиянам могут запретить и посещение лесов. Отметим, что штрафы для нарушителей запрета составят от 2-х до 500 тысяч рублей, сообщает «Свободная пресса».