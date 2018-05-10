Роспотребнадзор рассказал о новых мошенниках в Казани

Казани орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками газовой службы. Они продают приборы «Стоп-газ».

Аферисты проникают в квартиры под предлогом проверки. Казанцев убеждают купить «Стоп-газ» с помощью обмана. Мошенники говорят, что без прибора им отключат газ, к тому же будут штрафы.

Казанцам также предлагают купить пожарные извещатели (прибор начинает пищать, когда чувствует дым). В магазине они стоят от 140 до 1 000 рублей, а мошенники продают их в 2-3 раза дороже. Аферисты рассказывают байки об ужесточении правил пожарной безопасности после трагедии в Кемерово

Роспотребнадзор сообщает, что газоанализатор и пожарный извещатель может быть установлен в квартире только по желанию. Штрафов за их отсутствие нет.

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