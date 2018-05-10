Госдума одобрила в первом чтении законопроект о реформе «Почты России»

Предприятие будет преобразовано в непубличное АО, передает «Интерфакс»

Законопроект предполагает акционирование « Почты России » со 100%-ным госучастием и реформирование предприятия. Также произойдет изменение структуры органов управления, особенностей учета и оформления прав на объекты недвижимого имущества при реорганизации. Будет разработан порядок передачи непрофильных активов, в том числе имеющих социальное значение.

В будущем с советом директоров руководство компании должно будет согласовывать ключевые стратегии деятельности, сделки в отношении важных объектов имущества.

В законопроекте также уточнены нормы доступности и размещения почтовых отделений связи, расстояние между ними. Сейчас в «Почте России» работает около 350 000 человек. В документе говорится о том, что меньшее количество сотрудников в компании быть не может, сокращения не предусмотрены.

В случае принятия законопроекта в окончательном чтении, он вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.