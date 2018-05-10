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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о реформе «Почты России»
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о реформе «Почты России» 

Ведомости 1 час назад
Предприятие будет преобразовано в непубличное АО, передает «Интерфакс».
Законопроект предполагает акционирование «Почты России» со 100%-ным госучастием и реформирование предприятия. Также произойдет изменение структуры органов управления, особенностей учета и оформления прав на объекты недвижимого имущества при реорганизации. Будет разработан порядок передачи непрофильных активов, в том числе имеющих социальное значение.
В будущем с советом директоров руководство компании должно будет согласовывать ключевые стратегии деятельности, сделки в отношении важных объектов имущества.
В законопроекте также уточнены нормы доступности и размещения почтовых отделений связи, расстояние между ними. Сейчас в «Почте России» работает около 350 000 человек. В документе говорится о том, что меньшее количество сотрудников в компании быть не может, сокращения не предусмотрены.
В случае принятия законопроекта в окончательном чтении, он вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.
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