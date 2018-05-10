В Орле завели три дела о хищении средств на капремонт

Как сообщил прокурор Орловской области Иван Полуэктов, грубые нарушения законодательства обнаружились при проверке формирования и реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. К участию в ней были привлечены специалисты государственной жилищной инспекции. Претензии возникли и к качеству работ, и к их оплате.

— Так, региональный фонд капремонта принял и оплатил подрядчикам фактически невыполненные работы на 494 тысячи рублей, — пояснили в прокуратуре . — Кроме того, жильцы одного из домов Железнодорожного района не подтвердили свои подписи в актах на 8,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Аналогичное дело заведено по факту ремонта дома-памятника на улице Гостиной в Заводском районе. Столичный подрядчик, небольшое ООО, добился подписания актов, получил деньги и исчез. После ремонта не прошло и года, но здание выглядит хуже, чем до начала работ.

— Также было выявлено хищение 200 тысяч рублей, внесенных горожанами в качестве платежей за капремонт, — продолжает Иван Полуэктов. — По постановлению прокурора Железнодорожного района возбуждено дело в отношении руководителя управляющей организации по статье «Присвоение».

Региональный Фонд капремонта принял и оплатил подрядчикам фактически не выполненные работы

По версии следствия, директор УК не перевел взносы граждан региональному оператору, а положил их в свой карман. К слову, уже удалось вернуть часть похищенных в прошлые годы средств. Они были выделены на капремонт дома N5 на площади Мира. Прокуратура по суду взыскала с гендиректора фирмы-подрядчика 176 тысяч рублей, которые он украл. Кстати, деньги были бюджетными.

В надзорном ведомстве уточняют, что нарушения связаны не только с мошенничеством. Например, администрация Орла по итогам 2017 года задолжала свыше 68 миллионов рублей взносов на капремонт. Это является нарушением жилищного законодательства, не говоря уже о плохом примере, который чиновники подают простым гражданам. Прокуратура указала и на плохой контроль со стороны регоператора. Иначе качество ремонта было бы выше, а деньги не клали бы себе в карман разные мошенники.

Нарушения были выявлены и при утверждении краткосрочных планов капремонта. Дома обследовались несвоевременно или «спустя рукава». Поэтому в программу иногда включали аварийные дома, которые вообще требуют сноса, а здания, действительно нуждающиеся в ремонте, в нее не попадали.

Прокуроры внесли 64 представления и четыре протеста. К дисциплинарной ответственности привлечено 36 должностных лиц. По ряду домов проверки еще продолжаются, и не исключено возбуждение новых уголовных дел. Областные власти ситуацию не комментировали, но поручили контрольно-счетной палате провести аудит в данной сфере.

Прямая речь

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека в Орловской области:

— Количество жалоб на низкое качество капремонта остается стабильно большим. Нередко дефекты проявляются через полгода после ремонта, когда подрядчик уже исчезает. Это связано с нарушениями технологий, экономией на материалах и низкой квалификацией рабочих. Ярким примером стал ремонт домов-памятников на улице Ленина в Орле. Качество капремонта оказалось таким, что прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела. И подобные случаи — не редкость.