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Курская область. Специалист по охране труда отправится в колонию из-за гибели рабочих
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Курская область. Специалист по охране труда отправится в колонию из-за гибели рабочих 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
По приговору суда, 59-летней сотруднице сельхозпредприятия назначено 2 года лишения свободы
59-летняя специалист по охране труда курского сельхозпредприятия признана виновной по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Как было установлено, 16 августа 2016 трем рабочим было поручено провести уборку зерноочистительного агрегата. Для этого им пришлось спуститься на глубину более 4 метров, но индивидуальные кислородные аппараты им не выдали. В результате мужчины вдохнули неустановленный газ с пониженным содержанием кислорода, потеряли сознание и скончались на месте происшествия.
Поскольку специалист предприятия не выполнила свои обязанности по соблюдению правил безопасности и требований охраны труда, суд назначил ей 2 года в колонии-поселении.
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