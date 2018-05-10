Хорду между Дмитровкой и Ярославкой начнут строить зимой

Проектная документация по участку Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе будет готова к концу 2018 года. Сразу после утверждения начнутся строительные работы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

— Ориентировочный срок начала строительства — четвертый квартал 2018 года — первый квартал 2019-го, — уточнил Андрей Бочкарев

Отмечается, что этот участок хорды может быть построен за счет инвесторов.

Северо-Восточная хорда соединит крупные автомобильные магистрали — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. (ео)