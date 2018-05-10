Хореографический ансамбль из Текстильщиков стал победителем международного фестиваля-конкурса

Ансамбль «Москвич» из одноименного культурного центра в Текстильщиках завоевал первое место на Международном фестивале-конкурсе «Планета искусств». Об этом сообщает пресс-служба культурного центра.

«В номинации «Эстрадный танец» были показаны номера «Под дождем» и «Мишка-одессит» группой девочек и группой мальчиков. Руководитель ансамбля — заслуженная артистка Российской Федерации Галина Касаткина — получила сертификат, подтверждающий профессионализм и высокий уровень творческой работы», — сказано в сообщении.

Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)