Более 260 тыс. вызовов обработали в системе‑112 Подмосковья за майские праздники

«С 28 апреля по 9 мая операторы системы-112 обработали 264637 вызовов. В праздничный период на номер 112 ежедневно поступало более 22 тысяч вызовов. Это на 10% больше, чем в среднем в будни. Кроме того, в этот период обработано порядка 50 вызовов, поступивших через оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС» в автомобилях и мобильное приложение системы-112», — сказал Пестов.

Как и в будни, большинство вызовов адресовалось в скорую медицинскую помощь. На втором месте по количеству вызовов — полиция (в том числе ГИБДД ), на третьем — пожарная охрана, на четвертом — аварийная газовая служба.

По словам зампреда, система-112, как и все службы жизнеобеспечения Московской области, работала в праздничные майские дни в режиме повышенной готовности.

«В целом чрезвычайных ситуаций, крупных пожаров и значимых сбоев в подаче коммунальных услуг в выходные дни не допущено», — подчеркнул Пестов.

Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» была создана в соответствии с указом президента РФ. На территории Московской области система-112 работает с 1 июня 2015 года. Всего за период эксплуатации на областной единый номер служб спасения «112» поступило более 22,7 миллиона вызовов. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов.

Система-112 продолжает развиваться и совершенствоваться. В частности, планируется расширить функционал мобильного приложения, в том числе внедрить возможность отслеживания заявителем экипажа скорой медицинской помощи, направляющегося по его вызову. Обновленная версия мобильного приложения будет доступна на английском языке. Также программу смогут установить владельцы телефонов не только на платформах iOS и Android, но и Windows Phone.