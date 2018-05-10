В Красногорске состоится первый «Всероссийский слет социальных предпринимателей: производство и сбыт»

На официальном открытии слета с приветственной речью выступят: —

Н. И. Зверева, директор Фонда «Наше будущее»; —

Участников мероприятия ожидает обширная деловая программа: — упаковка и маркировка товаров для ритейла; — определение себестоимости и политики ценообразования; — организация собственной точки продаж; — B2B-продажи: как начать продавать оптом; — маркетинг и продвижение и многое другое.

Центральным событием мероприятия станет первая выставка социальных предпринимателей-производителей. На выставке будет представлена продукция более чем от сорока социальных предпринимателей со всей России : продукты питания, сувениры и народно-художественные промыслы, одежда и обувь, а также медицинские товары.

Социальные предприниматели получат возможность бесплатно показать свою продукцию на выставочных стендах и найти новых крупных клиентов. К участию приглашены представители крупных торговых сетей, в том числе X5 Retail Group , Metro Cash & Carry, Леруа Мерлен, «Азбука вкуса» и другие.

Адрес проведения мероприятия: Красногорск, б-р Строителей, 1 (правительство Московской области). Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте: spslet.ru. Регистрация участников открыта до 11 мая 2018 года (до 18:00 по московском времени).

Аккредитация СМИ (до 14 мая до 18:00): Дирекция общественных связей Фонда «Наше будущее», телефон: + 7 (495) 780 96 27, е-mail: pr@nb-fund.ru