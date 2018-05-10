С. Собянин внес в Мосгордуму законопроект о правилах росписи фасадов столичных домов

«Законопроектом предлагается в статье закона города Москвы «О благоустройстве в городе Москве» закрепить порядок нанесения надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на внешние поверхности зданий, строений, сооружений всех форм собственности, расположенных на территории города Москвы, а также порядок удаления изображений и восстановления внешних поверхностей зданий, строений, сооружений до первоначального состояния в случае нанесения изображений с нарушением указанного порядка», — говорится в пояснительной записке.

Так, в документе прописано, что в случае нанесения изображений на внешние стены нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов с нарушением установленного порядка лицо, организовавшее или выполнившее нанесение изображений, обязано удалить изображения и восстановить указанные поверхности до первоначального вида в срок, установленный властями.

В случае невыполнения предписания вернуть исходный вид зданию должны собственники нежилых зданий, строений, сооружений (помещений в них) или лица, осуществляющим управление многоквартирными домами. Если и они не исполнили предписание, то восстановлению указанных поверхностей до первоначального вида осуществляются за счет средств бюджета Москвы.

«В этом случае собственники (правообладатели) нежилых зданий, строений, сооружений (помещений в них), лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, обязаны перечислить денежные средства за указанные работы в бюджет города Москвы в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении указанных работ», — следует из пояснительной записки.

Если в течение указанного срока соответствующие денежные средства не перечислены в бюджет города собственниками зданий или лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, уполномоченный орган исполнительной власти столицы обращается в суд с заявлением о взыскании данных денежных средств.

«Принятие закона города Москвы будет способствовать поддержанию в надлежащем состоянии внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, а также улучшению эстетического состояния территории города Москвы», — говорится в документе.