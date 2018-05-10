Россиянам придётся отказаться от шашлыков на время ЧМ-2018

В принимающих матчи чемпионата мира по футболу регионах России на время турнира введён особый противопожарный режим. В период его действия будет запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор и даже жарить шашлыки на мангалах, а лиц, пренебрегающих ограничениями, будут штрафовать. Подобное повышение контроля со стороны государства пойдёт на пользу в первую очередь самим россиянам, уверены депутаты и сенаторы.

Полмиллиона — за мангал

Как сообщила газета «Известия», исполняющий обязанности главы МЧС Владимир Пучков подписал документ об особом режиме противопожарной безопасности в регионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Он, в частности, запрещает разведение костров и сжигание травы во время проведения турнира — с 14 июня по 15 июля. В сложной лесопожарной обстановке может быть ограничено также посещение лесов. При этом итоговый список конкретных мер определяется местными властями, которые в ряде случаев распространяют ограничения в том числе и на жарку шашлыков на мангалах.

Согласно документу, местные власти должны будут обеспечить соблюдение запретов. Подспорьем для них станет тот факт, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, в период особого режима для нарушителей предусмотрена повышенная ответственность. Для граждан штрафы составят от двух до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 30-40 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Выявлять нарушения будут лесные инспекторы, сотрудники МЧС и добровольцы.

Раньше всех на региональном уровне особый противопожарный режим установила Нижегородская область . Там гражданам уже запрещено готовить еду на углях в лесах и населённых пунктах. В Волгоградской области запретили сжигать мусор, а собственников и арендаторов земельных участков обязали очищать территорию от опавших листьев и сухой травы.

Дополнительные меры не помешают

О том, что класс пожарной опасности сегодня уже повышен в ряде регионов страны, « Парламентской газете » напомнил и глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов . Он подчеркнул, что именно на фоне этой ситуации ужесточение не выглядит таковым. «Речь идёт-то не о чемпионате, а о спасении сотен гектаров леса, сохранении здоровья людей и жизней животных. Повышенный класс пожарной опасности требует введения ряда ограничений время от времени», — сказал депутат.

Вместе с тем Бурматов отметил, что нельзя ставить под угрозу срыва и игры чемпионата мира. «Если регионы, где запланированы матчи, окажутся в дыму, то никаких игр уже не состоится», — констатировал парламентарий.

Если регионы, где запланированы матчи, окажутся в дыму, то никаких игр уже не состоится.

«Дополнительные меры для безопасности леса во время отдыха наших граждан не помешают», — отметила Гехт в комментарии «Парламентской газете».

Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев также отметил, что принятые в МЧС рекомендации сами по себе являются позитивным шагом. Однако, по его словам, важно обеспечить качественное их исполнение. «Если контроль будет осуществляться максимально корректно, то, конечно, количество пожаров в лесу, которые происходят из-за халатного отношения людей к открытому огню, значительно сократится. Повышенный контроль — нормальная практика в лесных регионах, которые обладают повышенной пожароопасностью», — заявил депутат «Парламентской газете».

leftНа 44процентав 2017 году сократилась площадь лесных пожаров в России — до 1,4 миллиона гектаров.

Однако руководитель проекта «Обеспечение и организация деятельности общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды» Владислав Жуков сомневается в надлежащем исполнении указаний МЧС. «Я считаю, что запретительными методами мы ничего не добьёмся. Они в основном носят декларативный характер. Сознательные граждане и так понимают, как правильно себя вести, а те россияне, которым нет дела до леса и окружающих, вряд ли прислушаются к указаниям МЧС. Штрафов у нас тоже мало кто боится», — высказал эксперт свою точку зрения «Парламентской газете».

Тренировка на будущее

Санкт-Петербурге , одном из городов, где пройдёт ЧМ-2018, шашлыки жарить нельзя нигде. Ни во дворах, ни в парках, ни на берегах многочисленных водоёмов. Что, однако, не мешает горожанам при малейшем признаке хорошей погоды устраивать пикники во всех этих местах.

Правила пользования зелёными насаждениями категорически запрещают разводить костры и пользоваться мангалами. А городской закон «Об административных правонарушениях» сулит за подобное штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Но это отдыхающих не пугает: вероятность нарваться на патруль и получить наказание исчезающе мала.

На майских праздниках, порадовавших петербуржцев почти летним солнцем, запах шашлыка разносился отовсюду. В ЦПКиО на Елагином острове, под боком у стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018, было не найти свободного места — всюду дымились мангалы. Компании жарили мясо и в парке «Сосновка» на севере, и в парке Интернационалистов на юге. То же — в Удельном парке и Парке авиаторов, в Парке Победы и его Южно-Приморском тёзке, на Средней Рогатке и у Муринского ручья. Да и вообще повсюду. Кроме, разве что, центра города — всё-таки к паркам-музеям вроде Летнего или Михайловского садов и отношение более трепетное, и охрана там не зевает.

«Закон, запрещающий жарить шашлыки в городе, есть, но он не работает, — вздохнул член комиссии Заксобрания Петербурга по вопросам законности и правопорядка Алексей Цивилёв . — Возможно, не хватает сил, людей, чтобы обеспечить его исполнение».

Весть, что во время мундиаля противопожарные меры в городе усилят, депутата обрадовала: «Больше будет сил и средств у полиции, значит, смогут выделить сотрудников для организации рейдов по шашлычным местам». А там, глядишь, после тренировок в «футбольный месяц» и регулярная работа наладится.

«Будем делать шашлычные патрули, другого пути нет, — поделился планами Цивилёв. — Привлечём в них общественность, дружинников, депутатов».