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Пляжи на Щелковском хуторе приведут в порядок за 380 тысяч рублей
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Пляжи на Щелковском хуторе приведут в порядок за 380 тысяч рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Администрация Советского района Нижнего Новгорода объявила запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по содержанию пляжей, расположенных на территории Щелоковского хутора. Соответствующие извещения опубликованы на портале госзакупок.
Согласно документам, начальная (максимальная) цена контракта составляет 379,9 тысяч рублей. Источником финансирования является городского бюджет на 2018 год по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода». Контракт с поставщиком будет заключен на срок с 1 июня по 31 августа этого года.
Работы по содержанию пляжей Щелоковского хутора будут выполняться на площади 25,6 тысяч кв. м. По договору исполнитель обязан будет скосить и убрать траву, срезать поросль на территории пляжей озер №№2 и 3 в Советском районе. В рамках контракта будет организована уборка урн и дезинфекция туалетов на территории пляжа. Кроме того, планируется уборка берегов озер от мусора и очистка поверхности водоемов от водорослей и ряски.
Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Последним днем подачи котировок назначено 22 мая.
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