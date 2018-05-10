Гибель скота под Саратовом объяснили случайностью 

Администрация Калининского муниципального района отреагировал на сообщение о загрязнении воды нитратами.
Напомним, ранее интернет-издание «Новости Саратова» сообщило, что в селе Красноармейское погибла скотина после того, как попила здешнюю воду. Предварительные анализы показали, что вода сильно загрязнена нитратами и нитритами.
Данные были опубликованы в открытом официальном источнике региональной ветлаборатории. Однако позже информация была уточнена: вода для скотины была взята из лужи, а не из централизованного водопровода. Но местные жители не согласились с такой информации и опровергли ее, направив в редакцию «Новости Саратова» соответствующее письмо.
История получила продолжение, поскольку администрация Калининского муниципального района имеет свою позицию по данному вопросу. Публикуем официальное письмо без сокращений.
«После сообщений о якобы имеющем место ненормативном состоянии воды в системе водоснабжения села Красноармейское Калининского района в населенный пункт прибыли специалисты Роспотребнадзора. Водоснабжение жителей села обеспечивается из системы централизованного водоснабжения. Специалистами Роспотребнадзора были взяты пробы воды в местной школе, в нескольких частных дворах и на уличных колонках. Результаты исследования показали нормативное состояние воды в системе. Порывов в системе за последнее время не было, водоснабжение села осуществляется стабильно. Гибель скота в хозяйстве обратившегося в лабораторию гражданина является частным случаем. Добавим также, что попадание химикатов с полей или дворовых территорий в систему водоснабжения села невозможно, так как они находятся в закрытом и недоступном помещении для населения», — говорится в документе.