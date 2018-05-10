Гибель скота под Саратовом объяснили случайностью

Администрация Калининского муниципального района отреагировал на сообщение о загрязнении воды нитратами.

Напомним, ранее интернет-издание «Новости Саратова» сообщило, что в селе Красноармейское погибла скотина после того, как попила здешнюю воду. Предварительные анализы показали, что вода сильно загрязнена нитратами и нитритами.

Данные были опубликованы в открытом официальном источнике региональной ветлаборатории. Однако позже информация была уточнена: вода для скотины была взята из лужи, а не из централизованного водопровода. Но местные жители не согласились с такой информации и опровергли ее, направив в редакцию «Новости Саратова» соответствующее письмо.

История получила продолжение, поскольку администрация Калининского муниципального района имеет свою позицию по данному вопросу. Публикуем официальное письмо без сокращений.