Бурята отдали под суд за убийство пермяка

Перми в суд направлено уголовное дело в отношении уроженца Бурятии . Он обвиняется в убийстве, разбое, грабеже, неправомерном завладении автомобилем.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю , в ночь на 16 октября 2017 года в Ленинском районе Перми подсудимый выпивал в гостях малознакомого молодого человека. Между собутыльниками разгорелась ссора, и бурят расправился с хозяином квартиры.

Спустя несколько дней мужчина совершил грабеж и два разбойных нападения на женщин. Преступления были совершены после совместного распития спиртного.

23 октября обвиняемый угнал из Индустриального района машину, на которой попал в ДТП. С места происшествия он скрылся.