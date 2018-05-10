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Бурята отдали под суд за убийство пермяка
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Бурята отдали под суд за убийство пермяка 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Перми в суд направлено уголовное дело в отношении уроженца Бурятии. Он обвиняется в убийстве, разбое, грабеже, неправомерном завладении автомобилем.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в ночь на 16 октября 2017 года в Ленинском районе Перми подсудимый выпивал в гостях малознакомого молодого человека. Между собутыльниками разгорелась ссора, и бурят расправился с хозяином квартиры.
Спустя несколько дней мужчина совершил грабеж и два разбойных нападения на женщин. Преступления были совершены после совместного распития спиртного.
23 октября обвиняемый угнал из Индустриального района машину, на которой попал в ДТП. С места происшествия он скрылся.
Мужчину задержали 24 ноября в Улан-Удэ.
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