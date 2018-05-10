В каких районах Новороссийска отключат воду?

В пресс-службе Автономной теплоэнергетической компании рассказали, в связи с плановым ремонтом котельных будет прекращено горячее водоснабжение.

В пресс-службе Автономной теплоэнергетической компании рассказали, в связи с плановым ремонтом котельных будет прекращено горячее водоснабжение.

С 15 по 28 мая не будет горячей воды по адресам:

Анапское шоссе, 54а, 62, 64Видова, 116, 121а (корпус 1, 2), 123, 125Губернского, 32Интернациональная, 2Козлова, 65аЛуначарского, 2, 4, 6, 10, 12Мира, 10, 10а, 16/18, 37, 47Новороссийской республики, 8Полевая, 4, 6Революции, 6, 35Сакко и Ванцетти, 6/8Толстого, 17, 19Циолковского, 7Челюскинцев, 11Индустриальная, 1, корпус 1, 2, 6а, 8Энгельса, 55б С 10 по 23 мая отключат:

Ул. Труда, 6, 9Коммунальная, 9Новороссийское шоссе, 9, 11, 13, 15, 17Победы, 11 С 30 мая по 13 июня:

Видова, 178а, 182, 182а, 184, 186, 188, 190Герцена, 11, 15, 17Камская, 30, 32 С 17 по 30 мая:

Исаева, 4, 6Энгельса, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84Суворовская, 2бСвердлова, 16б, 18а, 42 С 23 мая по 5 июня:

Краснознаменный пер., 2б, 4, 6, 8, 10Кутузовская, 115 С 24 мая по 6 июня:

Ясельная, 4, п. ГайдукС 29 мая по 11 июня:Тобольская, 5, 7, 7а