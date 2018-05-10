«Антон Клепиков станет главным по продвижению Перми»

«Туризм — это, прежде всего, бизнес и продвижение. Поскольку Антон Юрьевич имеет опыт и того и другого, мне это кажется главными составляющими успеха. Он работал в выставочном бизнесе, так что знает, что такое продвижение любого вида товара, бренда или ресурса. Он мог бы стать главным по продвижению Перми и края как туристических территорий.

Сейчас есть горячие вопросы, которые нужно оперативно решить. Скоро день города, день памяти убитого великого князя Михаила Романова . Скоро чемпионат мира — возможно, часть турпотока затронет и наш город. Нужно срочно решать вопросы с экскурсиями. А у нас до сих пор туристические автобусы и стоянки на нелегальном положении. Официальных парковок для туристических автобусов в городе нет. Можно было бы закрепить хотя бы два-три таких места.

Также экскурсионным автобусам можно было бы разрешить двигаться по выделенной полосе для общественного транспорта. Сейчас туристический автобус в зоне платной парковки обязан платить по тарифу как за три легковых авто. Но бюджетный туризм внутри города характеризуется очень низкой маржинальностью, каждая копейка на счету. Затраты на парковки ложатся на себестоимость поездки по городу или краю. Поэтому местное сообщество экскурсоводов и туроператоров ратует за введение обычного тарифа, как для обычного авто.

Есть вопросы и по детскому и школьному экскурсионному туризму. Для таких туров нужно за несколько дней отсылать уведомления в ГИБДД , а для школьных экскурсий — еще и в управления образования. Из-за этого на треть снизилась посещаемость всех музеев в крае. Это тоже бьет по туроператорам. Мы полагаем, что эту процедуру можно было бы упростить хотя бы для туров внутри города. Это по силам местным властям.

Совершенно нет и новых туров. Они требуют значительных вложений в рекламу, продвижение. Краевые власти могли бы и здесь помочь, сделать некоторые послабления. Требуется серьезная работа по инвентаризации гостиниц в регионе и Перми, их ранжированию. Кстати, в городе до сих пор нет ни одной высотной смотровой площадки, аналогичной „Высоцкому“ в Екатеринбурге . Можно было бы договориться с собственниками домов о платных экскурсиях. В общем, у сообщества местных туроператоров, ученых, рестораторов есть целый свод предложений, которые будут как никогда более своевременны, особенно в ходе подготовки города к 300-летнему юбилею».

Фото: пресс-служба губернатора