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Судам запретили блокировать сайты без ведома владельцев
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Судам запретили блокировать сайты без ведома владельцев 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Верховном суде России была рассмотрена жалоба на запрет доступа к сайту bitcoininfo.ru, после чего было выпущено постановление о запрете на блокировки интернет-ресурсов без предварительного уведомления их владельцев. Об этом сообщает RNS.
Согласно тексту опубликованного ведомством документа, во время разбирательства судья должен определить круг лиц, которых может затронуть решение, и привлечь их к участию в деле, уведомив о месте и времени заседания.
Ресурс bitcoininfo.ru, на котором публиковалась информация о криптовалюте, был заблокирован решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга. Последовавшая за этим жалоба в Санкт-Петербургский городской суд осталась без рассмотрения. В итоге Верховный суд России постановил, что владелец портала Николай Тонкошкуров был лишен административного права ответчика. В настоящее время дело направлено на повторное апелляционное рассмотрение горсуда Петербурга.
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