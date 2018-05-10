Судам запретили блокировать сайты без ведома владельцев

В Верховном суде России была рассмотрена жалоба на запрет доступа к сайту bitcoininfo.ru, после чего было выпущено постановление о запрете на блокировки интернет-ресурсов без предварительного уведомления их владельцев. Об этом сообщает RNS.

Согласно тексту опубликованного ведомством документа, во время разбирательства судья должен определить круг лиц, которых может затронуть решение, и привлечь их к участию в деле, уведомив о месте и времени заседания.