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Песков: решение США по Ирану нарушает нормы ВТО
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Песков: решение США по Ирану нарушает нормы ВТО 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США по иранской ядерной сделке есть завуалированный протекционизм. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Фактически, речь идет о завуалированном протекционизме, и речь идет о шагах, которые, конечно, идут абсолютно в разрез с нормами и правилами Всемирной торговой организации. Безусловно, здесь потребуется очень напряженная работа, в том числе и со стороны юристов", — сказал Песков.
Он также отметил, что европейские страны уже публично выражали свою крайнюю обеспокоенность в связи с подрывом интересов европейских компаний, которые осуществляют свою деятельность в Иране.
Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выход США из ядерной сделки по Ирану.
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