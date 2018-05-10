Tesla заявила о «невиновности» автопилота в аварии со смертью двух подростков

Речь идет о ДТП, произошедшем вечером 8 мая. Трое студентов на Model S врезались в бетонную стену, что вызвало возгорание в машине. Двое из них скончались, третий находится в больнице.

Представители Tesla признают, что еще не получили данные с бортового компьютера электрокара. Однако «все, что мы видели на данный момент, говорит о столкновении на высокой скорости при выключенном автопилоте», отметили в компании.

Ранее в Tesla заметили, что во время аварии Model S находился в зоне, где скорость движения ограничена 56 километрами в час. Если бы автопилот был включен, машина не смогла бы ехать быстрее этого лимита, подчеркнули в компании.

Также в компании отметили, что подобное столкновение действительно может вызвать возгорание электрокара, но по сравнению с автомобилями на традиционном топливе вероятность этого в пять раз ниже.