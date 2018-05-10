Меркель допустила войну на Ближнем Востоке после конфликта Ирана и Израиля

Политик убеждена, что постоянно нарастающая конфронтация может привести к крупному военному столкновению, куда автоматически будут втянуты ведущие мировые державы.

«Сейчас речь идёт о войне или мире, — сказала она на церемонии вручения премии Карла Великого главе Франции Эммануэлю Макрону . — Нам всем необходимо сплотиться, чтобы предотвратить возможную агрессию и многочисленные человеческие жертвы. Ситуация приобретает всё более угрожающую форму».

Французский лидер, в свою очередь, согласился с Меркель, отметив, что если не снизить в кратчайшие сроки уровень эскалации конфликта между Израилем и Ираном, то уже в ближайшее время конфликт может преодолеть точку невозврата.

«Я выражаю обеспокоенность происходящим, — отметил он, — и призываю противоборствующие стороны к благоразумию. Война точно не пойдёт на благо региону».

Премию французскому лидеру немецкое руководство решило вручить за его вклад в дело строительства «новой Европы». В своей речи Меркель высоко оценила усилия французского президента в этой связи и охарактеризовала его как защитника европейской демократии в трудные времена.

«Время показывает, что ценности свободы — хрупкое благо, а Макрон — молодой и динамичный политик, который олицетворяет способность Европы их сохранить», — заявила она.

Лауреат, в свою очередь, подчеркнул, что гордится полученной наградой и продолжит действовать в том же ключе. «Мы не можем ждать, — сказал Макрон. — Европе нужно сформировать чёткое представление, какое она хочет видеть себя через ближайшие 30 лет и идти к этой цели. Однако на данный момент основной проблемой для всего миропорядка является достижение стабильности на Ближнем Востоке».

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном усилился минувшей ночью, когда, по версии официального Тель-Авива, иранские войска атаковали израильские военные посты. Воздушные силы Израиля, в свою очередь, нанесли удар по десяткам иранских военных объектов. В Иране опровергли причастность к обстрелам Израиля, указав на возможность ответа Сирии на состоявшуюся агрессию.