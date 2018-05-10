Буклеты с летним расписанием электропоездов поступили в продажу в кассы ЦППК

Буклеты с летним расписанием поступили в продажу в кассы ЦППК, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«Буклеты с актуальным расписанием движения пригородных электропоездов на новый сезон доступны в кассах на головных вокзалах и ряде железнодорожных станций полигона АО «Центральная ППК», — говорится в сообщенее.

Уточняется, что ЦППК выпустила буклет с обновленным графиком движения электропоездов в весенне-летний сезон по каждому из направлений. Для удобства пассажиров на обложке размещены карта полигона ЦППК и схема московского метрополитена. Стоимость одного экземпляра — 45 руб. Компания рекомендует покупать буклеты с расписанием только в пригородных кассах и у кассиров-контролеров. Экземпляры нелегальных торговцев могут содержать ошибки.

Также ознакомиться с графиком движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании и с помощью мобильного приложения «Расписание электричек».