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Буклеты с летним расписанием электропоездов поступили в продажу в кассы ЦППК
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Буклеты с летним расписанием электропоездов поступили в продажу в кассы ЦППК 

Агентство «Москва» 1 час назад
Буклеты с летним расписанием поступили в продажу в кассы ЦППК, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«Буклеты с актуальным расписанием движения пригородных электропоездов на новый сезон доступны в кассах на головных вокзалах и ряде железнодорожных станций полигона АО «Центральная ППК», — говорится в сообщенее.
Уточняется, что ЦППК выпустила буклет с обновленным графиком движения электропоездов в весенне-летний сезон по каждому из направлений. Для удобства пассажиров на обложке размещены карта полигона ЦППК и схема московского метрополитена. Стоимость одного экземпляра — 45 руб. Компания рекомендует покупать буклеты с расписанием только в пригородных кассах и у кассиров-контролеров. Экземпляры нелегальных торговцев могут содержать ошибки.
Также ознакомиться с графиком движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании и с помощью мобильного приложения «Расписание электричек».
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