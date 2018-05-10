С. Собянин внес в МГД законопроект о снижении ставки налога на прибыль для производителей автотранспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент проект закона об установлении пониженной ставки налога на прибыль для организаций, имеющих статус производителя автотранспорта и осуществляющих деятельность на территории города. Документ опубликован на сайте Мосгордумы . «В целях развития высокотехнологичного и конкурентоспособного производства автотранспортных средств на территории Москвы проектом закона Москвы „Об установлении ставки налога на прибыль организаций для организаций, имеющих статус производителя автотранспортных средств, осуществляющего деятельность на территории города Москвы“ предлагается установить пониженную ставку налога на прибыль организаций в размере 12,5% для организаций, имеющих статус производителя автотранспортных средств, осуществляющего деятельность на территории Москвы. Срок действия льготной налоговой ставки устанавливается на налоговые периоды с 2018 г. по 2020 г. включительно», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что предусмотренное законопроектом снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для производителей автотранспорта позволит таким компаниям провести модернизацию производства, увеличить выпуск автотранспортных средств, а также расширить штат сотрудников.

«Указанные меры будут способствовать укреплению доходной базы бюджета Москвы, что впоследствии приведет к росту налоговых поступлений в бюджет Москвы», — подчеркивается в документе.