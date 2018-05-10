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Яковенко: Россия не получит консульского доступа к Скрипалям
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Яковенко: Россия не получит консульского доступа к Скрипалям 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Лондон, по всей вероятности, не предоставит российским консулам доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые были отравлены 4 марта в Солсбери при неизвестных обстоятельствах, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
"Британцы ссылаются на то, что это расследование ведет полиция. Кроме того, якобы все сигналы в отношении того, что Скрипали не хотят с нами встречаться, уже переданы", — комментирует посол итоги встречи с генеральным директором МИД Великобритании по консульским вопросам и вопросам безопасности Филипом Бартоном.
"Но, как известно, эти сигналы не содержались в их физических заявлениях, мы так и не видели их. Не знаем, что с ними происходит, находятся ли они в добром здравии" — выразил обеспокоенность глава российского дипломатического ведомства. По словам Яковенко, британская сторона не намерена давать доступ посольству с Скрипалям. «Это значит, что мы не можем удостовериться, в каком состоянии они находятся и действуют ли они по своей воле», — заключил посол РФ. События в Солсбери оказали негативное влияние на развитие российско-британских отношений и привели к обоюдной высылке дипломатов. Москва категорически отрицает какое-либо отношение к инциденту. В СМИ развернулась антироссийская кампания. Эксперты ОЗХО побывали на месте происшествия, однако они не пришли к однозначному выводу о количестве отравляющего вещества.
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