Россияне боятся квестов

51% россиян назвали квесты опасными из-за вероятности получения их участниками травм. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

Почти вдвое меньшее количество опрошенных (27%) уверены, что квесты полезны, так как позволяют узнать себя с новой стороны.

22% пользователей «Рамблера» не знают, являются ли квесты полезным развлечением.

В опросе приняли участие 742 человека.

Сегодня стало известно, что 14-летняя красноярская школьница, проходя квест под названием «Морг», получила сотрясение мозга и была госпитализирована в больницу: из-за темноты в «Морге» девушка споткнулась, ударившись головой о металлическую дверь.

Квест — тип интеллектуальной игры, в рамках которой игрокам необходимо выбраться из запертого помещения за ограниченное время, решая для этого головоломки.