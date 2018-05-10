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Россияне боятся квестов
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Россияне боятся квестов 

Рамблер 1 час назад
51% россиян назвали квесты опасными из-за вероятности получения их участниками травм. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
Почти вдвое меньшее количество опрошенных (27%) уверены, что квесты полезны, так как позволяют узнать себя с новой стороны.
22% пользователей «Рамблера» не знают, являются ли квесты полезным развлечением.
В опросе приняли участие 742 человека.
Сегодня стало известно, что 14-летняя красноярская школьница, проходя квест под названием «Морг», получила сотрясение мозга и была госпитализирована в больницу: из-за темноты в «Морге» девушка споткнулась, ударившись головой о металлическую дверь.
Квест — тип интеллектуальной игры, в рамках которой игрокам необходимо выбраться из запертого помещения за ограниченное время, решая для этого головоломки.
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